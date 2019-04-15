صور.. عمرو نصار: القطاع الخاص شريك فى تطوير المجتمع المدنى وتنفيذ التنمية المستدامة

كتب إسلام سعيد - تصوير أحمد معروف

أكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن مفهوم المسئولية المجتمعية للشركات، قد اكتسب أهمية متزايدة خلال العقود القليلة الماضية تزامناً مع الاتجاه العالمى نحو الأخذ بسياسات اقتصاد السوق الحر، وتعاظم دور الشركات الخاصة فى التنمية الاقتصادية.

وأشار نصار، إلى أهمية مشاركة شركات القطاع الخاص فى تطوير المجتمع المدنى، والمساهمة فى تنفيذ برامج التنمية المستدامة، والعمل على تشجيع ريادة الأعمال، والاهتمام بالمسئولية الاجتماعية، وطرح العديد من المبادرات اللازمة للنهوض بالبيئة المحيطة والمساهمة فى تنمية المجتمع، والاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجاً، الأمر الذى يعمل على تحقيق استقرار وتنمية المجتمع خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك فى كلمة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوى الخامس للمسئولية المجتمعية، والذى نظمه اتحاد الصناعات، بالتعاون مع بنك الاسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية تحت عنوان "المسئولية المجتمعية والنهوض بالشراكات الإقليمية من أجل التنمية"، بحضور الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى وايفان سوركوش سفير الاتحاد الاوروبى بالقاهرة وجيفرى ادامز سفير المملكة المتحدة بالقاهرة والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إلى جانب مشاركة ممثلين عن الغرف الصناعية والتجارية والسياحية وجمعيات المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال وسيدات الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة، ورواد الأعمال والجمعيات الأهلية والجامعات والمراكز البحثية على مستوى الجمهورية والسفارات والجهات المانحة.

وأوضح الوزير أن تحمل منشآت القطاع الخاص لمسئولياتها تجاه المجتمع وتجاه البيئة هو خيار تحتمه عليها تطور الحياة المدنية الحديثة وثقافة العميل الذي بات يبحث عن المنتجات التي تراعي الجوانب الصحية، وكذلك يبحث عن الجهة التي تقدم خدماتها للمجتمع لتكون خياره المفضل ليشتري منها سلعته الاستهلاكية، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن قيام الشركات بدورها تجاه المسئولية الاجتماعية يضمن إلى حد بعيد دعم جميع أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها والمساهمة فى إنجاح أهدافها علاوة على المساهمة فى سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيشية الضرورية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، من خلال إقامة مشاريع خيرية واجتماعية ذات طابع تنموى.

وأشار نصار الى ان المسئولية المجتمعية للشركات، ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتحقيق التنمية المستدامة للدولة ، حيث بدأت الحكومة المصرية مرحلة جديدة لتحقيق التنمية المستدامة بابعادها الاجتماعية والاقتصادية من خلال تبني استراتيجية التنمية المستدامة " رؤية مصر 2030

ولفت الوزير إلى أهمية قيام القطاع الخاص وبالتعاون مع الحكومة بطرح مبادرات لنشر فكر و ثقافة خدمة المجتمع المدنى فى كافة المجالات وبصفة خاصة فى التعليم والصحة فضلا عن تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وانشاء الحضانات لتنمية سلاسل الانتاج .

وأضاف نصار، أن هذا المؤتمر يمثل فرصة كبيرة لبناء جسور التعاون بين مختلف القطاعات المعنية بالدولة، بإعتبار أن مثلث التنمية المستدامة يشمل الدولة ممثلة فى أجهزتها المختلفة، والمجتمع المدنى والقطاع الخاص، لتحقيق تكامل الأدوار، وتعزيز الشراكة فيما بينهما فى المجالات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية، مؤكداً على أهمية الدور الحيوى، والبارز الذى يجب أن يقوم به القطاع الخاص، حيث يمثل الجزء الأكبر والأساسى فى النظام الاقتصادى الوطنى، ولذا فقد أصبح لزاماً عليه الاهتمام بالمسئولية المجتمعية، كمطلب أساسى للحد من الفقر.

وقد تفقد الوزيران معرض إبداع من مصر، والذى يضم منتجات يدوية وحرفية، لعدد من الشباب .