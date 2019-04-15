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صور.. سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء مع وزارة الإسكان

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:51 ص
صور.. سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء مع وزارة الإسكان سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء
الأقصر – أحمد مرعى
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عقد اللواء هشام شادى سكرتير عام محافظة الأقصر، إجتماع مع وفد جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية برئاسة المهندس أحمد محمد فرحات رئيس الجهاز، وبحضور كل من ممدوح مصطفى المستشار القانوني للجهاز، والمهندس بهاء فيصل رئيس لجنة الجهاز، وياسر الورداني العضو القانوني باللجنة، ورؤساء المدن والمراكز ومديري الإدارات الهندسية ومهندسي التنظيم والتخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار خطة الدولة لحل مشاكل المواطنين.
 
وتناول الإجتماع، أهم المشاكل التى يواجهها المواطنين لإنهاء تراخيص البناء بمحافظة الأقصر، وسبل حلها فى ضوء قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008م، كما تم شرح بنود القانون لكافة الجهات المعنية ومجالات تطبيقه فى الحالات المختلفة، كما تم مناقشة عدة موضوعات من جانب مهندسي الإدارات الهندسية ورؤساء المدن متعلقة بتراخيص البناء.
 
وأكد اللواء هشام شادي سكرتير عام محافظة الأقصر، أن كافة الجهات المعنية بالأقصر تحرص على التصدي لكافة أشكال مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك وفقاً لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مشيراً إلى سعي المحافظة إلي الإنتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية الجديدة بكافة القري والنجوع وذلك تزامنا مع صدور قانون التصالح مع مخالفات البناء.
 
ومن الجدير بالذكر، أن محافظ الأقصر يولى ملف إزالة التعديات عن أراضى الدولة وتراخيص البناء إهتماماً كبيراً، مشددا على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية، وتوحيد نظام العمل بجميع المراكز والوحدات المحلية وتبسيط الإجراءات الخاصة بخدمات تراخيص البناء للتسهيل على المواطن وتحقيق الشفافية مع عدم المساس بحق الدولة .
 
سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء مع رجال وزارة الإسكان (1)
سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء مع رجال وزارة الإسكان (1)

سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء مع رجال وزارة الإسكان (2)
سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء مع رجال وزارة الإسكان (2)

سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء مع رجال وزارة الإسكان (3)
سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء مع رجال وزارة الإسكان (3)

سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء مع رجال وزارة الإسكان (4)
سكرتير محافظة الأقصر يبحث مشكلات تراخيص البناء مع رجال وزارة الإسكان (4)

 


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