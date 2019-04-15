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صور.. رئيس روساتوم العالمية يزرع "نخلة" ويؤكد: ستبقى كما مشروعاتنا النووية

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:39 ص
صور.. رئيس روساتوم العالمية يزرع "نخلة" ويؤكد: ستبقى كما مشروعاتنا النووية "المربع الاخضر"
سوتشى - محمد أحمد طنطاوى
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بدأت وقائع الافتتاح الرسمي لمعرض اتوم إكسبو 2019، الذى تنظمه شركة روساتوم الروسية فى مدينة سوتشى الروسية.
 
وقد بدأت وقائع الافتتاح بعدد من الجلسات الرسمية، التى تناولت عدد من الموضوعات الهامة المتعلقة، باستخدامات الطاقة النووية فى خلق حياة أفضل، وتقليل مصادر التلوث البيئى الناتجة عن وسائل الطاقة التقليدية، وأثر ذلك على القضايا البيئية ومستقبل الأجيال القادمة، بالإضافة إلى جلسات حول الحلول النووية المتخصصة فى تطوير مشروعات البنية التحتية المتقدمة فى مجال الطاقة والقطاعات الأخرى من الاقتصاد، وتطوير البنية التحتية النووية كعمود ضرورى لاستدامة المشاريع النووية.
 
ومن المنتظر أن تمتد جلسات المؤتمر لغد الثلاثاء، لمناقشة
موضوعات متعلقة بالطب النووى و الاتجاهات والابتكارات فى هذا المجال وأفضل الممارسات، ومائدة مستديرة تضم الجمعية العالمية للمشغلين النوويين، والتقنيات النووية الحديثة ودورها في دعم التكنولوجيا والابتكارات الحديثة.
 
من جانبه قال اليكسي ليخاتشوف، الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم العالمية في افتتاح المؤتمر إن هذا هو العام التالى على  التوالي الذى يتم فيه عقد هذا المنتدى فى منتجع سوتشي لدعم هذا المكان الخلاب في أجمل بقعة في روسيا، موضحا أن كل عوامل الجمال متوفرة في هذا المكان الساحر: مياه البحر الجميلة والشمس، والهواء العليل.
 
وأضاف:  نحن هنا اليوم لنزرع ما يسمى بـ "المربع الأخضر" للعام الثانى على التوالى، وهو اسم الحديقة المصغرة التى نحن بصدد زراعتها اليوم.
 
واستكمل: هذه الأشجار مقدر لها أن تبقى لسنوات عديدة ليستمتع بها ليس فقط أبناءنا بل أحفادنا وأجيال كثيرة من بعدنا تماما مثل المحطات النووية التي نقوم ببناءها حيث سينتفع بها أولادنا وأحفادنا لسنوات كثيرة مزدهرة، وكلي ثقة في أن الجيل الحالي والأجيال القادمة سيحرصون على الحفاظ علي هذه الحديقة المصغرة تماما كما نعتني نحن فى روساتوم بكل مشروع نووى نقوم بتنفيذه في جميع أنحاء العالم.
 
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