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صور.. رئيس حى العامرية يقود حملة مكبرة للانضباط بالشارع غرب الإسكندرية

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:32 م
صور.. رئيس حى العامرية يقود حملة مكبرة للانضباط بالشارع غرب الإسكندرية جانب من حملات الإنضباط بشوارع الاسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شن المهندس حنفى محمد حنفى رئيس حى العامرية أول، حملة مكبرة بنطاق الحى، فى إطار حملات الإنضباط للشارع وللوقوف على مشاكل المواطن وحلها.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء، بالمرور الميدانى اليومى على جميع مناطق الحى من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثانية ظهرا ، والتواجد بالشارع للوقوف على مشاكل المواطن وحلها.

وقام المهندس حنفى محمد حنفى رئيس حى العامرية أول، اليوم الإثنين، يرافقه محمد عبد الله سكرتير عام الحى وجميع الإدارات المعنية بالمرور الميدانى بنطاق الحى، حيث المرور على منطقة مجمع المدارس ورفع جميع الاشغالات، والمرور بشارع الجمهورية ورفع جميع الاشغالات وغسل النصب التذكارى بميدان الجمهورية ودهان البلدورات.

فيما تم غلق 8 محلات بشارع الجمهورية لإدارتهم بدون ترخيص، وتحرير 3 إنذارات لثلاث محلات أخرى، وقامت إدارة شئون البيئة بالحى بتحرير 9 محاضر بيئية ذبح خارج المجزر وعدم وجود مداخن وعدم وجود حاويات قمامة ومحاضر صرف على السايح.

كما تم رفع المخلفات من المناور بمساكن باتا وكسح مياه الصرف الصحى المتجمعة ومتابعة مشروعات الرصف وتجديد خطوط المياه وتطهير الشنايش والتصدى للبناء المخالف.


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