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صور.."القومى للمرأة بسوهاج" ينظم حملة للتوعية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على الدستور

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:31 م
صور.."القومى للمرأة بسوهاج" ينظم حملة للتوعية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على الدستور جانب من الحملة
سوهاج – عمرو خلف
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نظم فرع المجلس القومى للمرأة بسوهاج، اليوم الاثنين، حملة "صوتك لمصر بكرة" والتى تستمر حتى الأربعاء المقبل، وذلك للتوعية بأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، تحت رعاية الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الإقليم، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
 
وقالت الدكتورة سحر وهبى مقررة الفرع، إن الحملة تأتي في إطار رفع الوعي السياسي للمرأة من خلال عدة محاور منها حملة طرق الأبواب بمراكز المحافظة المختلفة، وأيضا الندوات والمؤتمرات الجماهيرية، مشيرة إلى أن حملات طرق الأبواب اليوم، بقرى العيساوية، والعنبرية، وجزيرة المنتصف، والحريزات الغربية، والبياضية، وأولاد يحيى، والكشح، ونجوع مازن، وسفلاق، والطوايل.
 
وأضافت وهبى، أن الحملات تشمل قوافل طبية وحملة تنظيم أسرة، وحملة توعية بيئية، وترشيد استهلاك المياه.
 
 
جانب من الحملة (1)
 
جانب من الحملة (2)
 
جانب من الحملة (3)
 
جانب من الحملة (4)
 
جانب من الحملة (5)
 
جانب من الحملة (6)
 

 


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