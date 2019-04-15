video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 05:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. البرلمان يوافق على قرض مشروع تحسين مصرف كتشنر بـ69 مليون يورو

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:19 م
صور.. البرلمان يوافق على قرض مشروع تحسين مصرف كتشنر بـ69 مليون يورو مجلس النواب
نور على - تصوير خالد مشعل و حازم عبد الصمد
إضافة تعليق

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 185 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاق قرض مشروع "تحسين نوعية المياه فى مصرف كتشنر - برنامج إعادة تأهيل المصرف" بين مصر والبنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 69 مليون يورو والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8-12-2018.

مجلس النواب (1)

وجاء الاتفاق استجابة من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لطلب الحكومة المصرية للمساعدة فى تمويل جزء من مشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمصرف كتشنر فى إطار البرنامج المتكامل لإزالة التلوث، حيث يتيح البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويلا بقيمة 148 مليون يورو مقسمة على قرضين ويبلغ قيمة القرض محل هذا الاتفاق  المعروض نحو 69 مليون يورو.

مجلس النواب (13)

وأكد تقرير اللجنة، على أن المصرف الزراعى يمثل أحد مصادر المياه غير التقليدية وأحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة الناجمة عن محدودية وندرة المياه فى ضوء تبنى الدولة خطط استراتيجية طموحة لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية لمواجهة النمو المطرد فى جميع أوجه الاستخدامات وخاصة فى ظل الاتجاه نحو تنفيذ مشروعات التوسع العمرانى والصناعى والزراعى طويلة الأجل.

 

وأشار التقرير، إلى أن رفع كفاءة الاستخدام للموارد المائية المتاحة بات من أهم التحديات التى تواجه الدوة حاليا نظرا لزيادة  الطلب على المياة لمختلف القطاعات والتى تفرض حتمية معالجة مياه الصرف الزراعى والصناعى والصحى وإعادة استخدامها والحد من مصادر التلوث على المصارف الزراعية حفاظا على نوعية مياهها والصحة العامة للمواطنين.

 

وأكدت اللجنة أن الاتفاق يسهم فى اتاحة تمويل ميسر لتحقيق أحد محاور خطط التنمية المستدامة لإحداث نقلة نوعية فى إدارة الموارد المائية.

 

مجلس النواب (14)
 

 

مجلس النواب (15)
 

 

مجلس النواب (16)
 

 

مجلس النواب (17)
 

 

مجلس النواب (18)
 

 

مجلس النواب (19)
 

 

مجلس النواب (20)
 

 

مجلس النواب (21)
 

 

مجلس النواب (22)
 

 

مجلس النواب (23)
 

 

مجلس النواب (24)
 

 

مجلس النواب (25)
 

 

مجلس النواب (26)
 

 

مجلس النواب (27)
 

 

مجلس النواب (28)
 

 

مجلس النواب (29)
 

 

مجلس النواب (30)
 

 

مجلس النواب (31)
 

 

مجلس النواب (32)
 

 

مجلس النواب (33)
 

 

مجلس النواب (34)
 

 

مجلس النواب (35)
 

 

مجلس النواب (36)
 

 

مجلس النواب (37)
 

 

مجلس النواب (38)
 

 

مجلس النواب (39)
 

 

مجلس النواب (40)
 

 

مجلس النواب (41)
 

 

مجلس النواب (42)
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نائلة جبر تستعرض جهود مواجهة الهجرة غير الشرعية أمام "خارجية البرلمان"

وزير الرى للبرلمان: مفاوضات سد النهضة مستمرة ولسنا ضد تنمية دول حوض النيل

رئيس "دينية البرلمان" لسفير السويد: ليس عندنا أقلية والأقباط شركاء فى الوطن

البرلمان

عبد العال

الجلسة العامة

مصرف كتشنر

قرض




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة