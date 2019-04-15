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صور.. إندونيسيا تستعد لاستقبال 192 مليون ناخب فى انتخابات رئاسية وبرلمانية بوقت واحد

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:32 م
صور.. إندونيسيا تستعد لاستقبال 192 مليون ناخب فى انتخابات رئاسية وبرلمانية بوقت واحد صناديق الاقتراع
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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يدلى عشرات الملايين من الناخبين الإندونيسيين بأصواتهم فى انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا الأسبوع بعد حملات انتخابية ركزت على الاقتصاد ويخيم عليها الإسلام السياسى فى أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان.

ويخوض الرئيس جوكو ويدودو، بائع الأثاث السابق الذى بدأ مشواره السياسى برئاسة بلدية مدينة صغيرة، السباق أملا فى إعادة انتخابه منافسا الجنرال السابق برابوو سوبيانتو الذى فاز عليه الرئيس بهامش بسيط فى 2014.

وتشير أغلب استطلاعات الرأى إلى أن ويدودو يتقدم بفارق مريح لكن المعارضة شككت فى نتائج الاستطلاعات. كما قالت المعارضة إنها اكتشفت مخالفات تؤثر فى الملايين على القوائم الانتخابية وتعهدت باتخاذ إجراءات قضائية أو استخدام "سلطة الشعب" إذا لم يتم حل الشكاوى التى قدمتها.

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صناديق الإقتراع فى انتخابات إندونيسيا 

ومن المقرر أن تنشر السلطات ما يقرب من نصف مليون من أفراد الشرطة والجيش فى أنحاء الأرخبيل الإندونيسى لتأمين التصويت.

كما سيصوت أكثر من 192 مليون ناخب فى انتخابات تشريعية محلية ووطنية يتنافس فيها أكثر من 245 ألف مرشح فيما وصفت بأنها أكبر انتخابات تجرى فى يوم واحد على مستوى العالم.

وبدأ بالفعل التصويت خارج البلاد واصطف الآلاف خارج مقار البعثات الدبلوماسية الإندونيسية فى سنغافورة وأستراليا.

ومن المقرر أن تفتح مراكز الاقتراع أبوابها يوم الأربعاء فى الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلى (2200 بتوقيت جرينتش مساء الثلاثاء) فى الجانب الشرقى من البلاد وتغلق فى الواحدة ظهرا فى الجانب الغربى من إندونيسيا.

ومن المتوقع أن تظهر نتائج أولية غير رسمية بعد ساعات من انتهاء التصويت ومن المتوقع أيضا أن يتضح من فاز بالرئاسة بحلول ساعة متأخرة من مساء يوم الأربعاء. ويتوقع أن تعلن المفوضية العامة للانتخابات النتيجة الرسمية فى مايو .

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