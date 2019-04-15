صوت.. قائد بالجيش الليبى: نتقدم بخطى ثابتة للوصول لوسط طرابلس

كتب : أحمد جمعة

قال اللواء فوزى المنصورى قائد منطقة الخليج العسكرية التابعة للجيش الليبى، قائد محور عين زارة جنوب طرابلس، إن القوات المسلحة الليبية تتقدم بخطى ثابتة لبلوغ وسط العاصمة طرابلس، وتنفيذ المهام الموكلة إليها من القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية.

وأكد اللواء فوزى المنصورى فى رسالة صوتية اختص بها "اليوم السابع"، الإثنين، أن قوات الجيش تسعى لتحرير طرابلس من قبضة المليشيات المسلحة التى يحارب فى صفوفها مجرمون ومتطرفون من مجالس شورى بنغازى ودرنة واجدابيا الإرهابية، ومتطرفين من مصراتة وطرابلس، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الليبية فى تقدم مستمر.

وأشار المنصورى إلى تمكن قواته التى تتمركز فى عين زارة من صد هجوم قوى لميليشيا يقودها الإرهابى صلاح بادى، وأن الإرهابيين يسعون لعرقلة القوات المسلحة الليبية فى بلوغ مرادها لتحرير العاصمة، مؤكدا أنه تم دحر هذه الميليشيا وصدها وتحافظ القوات على تمركزاتها وستواصل التقدم خلال الأيام القليلة الماضية.

كان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبى قد أكد قيام القوات الجوية بتنفيذ غارات جوية فى محيط منطقة الكريمية، مشيرا الى أن القوات تتقدم بشكل ممتاز فى محور صلاح الدين، كما تم تنفيذ ضربات جوية استهدفت مخازن أسلحة تابعة لميليشيات طرابلس.

وأكد المسمارى، خلال مؤتمر صحفى الأحد، أن العمليات الرئيسية تركز على تدمير مراكز قوى العدو، ونتوقع فى الأيام القليلة فتح محور ثامن، فى معركة طرابلس لقطع خط إمداد رئيسى للميليشيات، مشيرا إلى أن الطائرة التى سقطت فوق عين زارة جنوبى طرابلس أصيبت بشظايا صاروخ.

وأوضح المسمارى أن الهدف الرئيسى لعملية "طوفان الكرامة" حاليا هو تدمير القوة الرئيسية للميليشيات المسلحة التى تتحصن بالعاصمة طرابلس.

وقال المسمارى، إن القوات تقترب من وسط العاصمة طرابلس وخاصة من محورى عين زارة وتاجوراء، وأضاف "عملياتنا الجوية تمهيدا لقواتنا البرية التى تتقدم من 7 محاور"، مؤكدا أن القوات تواصل تقدمها على مدار الساعة نحو الهدف المنشود.