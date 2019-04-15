video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 01:17 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة: حزب "فوكس" اليمينى المتطرف فى إسبانيا يتبنى قضايا مناهضة للمسلمين

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:49 ص
صحيفة: حزب "فوكس" اليمينى المتطرف فى إسبانيا يتبنى قضايا مناهضة للمسلمين حزب فوكس الإسبانى
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق
تشهد الانتخابات الإسبانية المقررة فى 28 أبريل الجارى لأول مرة مواجهة مفتوحة بين 5 أحزاب، بدلا من المواجهة الكلاسيكية التى كانت تجرى فى الماضى بين الحزب الشعبى والحزب الاشتراكى العمالى.
 
وأظهر استطلاع للرأى أجرته صحيفة "لابانجورديا" الإسبانية، إن الحزب الاشتراكى الإسبانى سيفوز فى الانتخابات الإسبانية، ويحصل على أكثر من 31% من الأصوات، موضحة أنه سيحصل على 176 مقعدا، وهو العدد المطلوب لضمان الأغلبية.
 
وتوقع الاستطلاع حصول ائتلاف يمينى يضم الحزب الشعبى المحافظ، وحزب المواطنين "ثيودادانوس" المنتمى ليمين الوسط، وحزب بوكس المنتمى لأقصى اليمين على نحو 160 مقعدا.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن حزب "فوكس" اليمينى المتطرف الذى يكره الإسلام والمهاجرين، يجذب الانتباه بشكل كبير، حيث أنه يشكل مفاجأة حقيقية بحكم حداثة تأسيسه واقتحامه المشهد السياسى الإسبانى بقوة عكس الأحزاب القومية اليمينية الأوروبية التى ظهرت منذ عقود واستثمرت كثيرا سياسيا لتصل الى البرلمان، خاصة أنه يحظى فى استطلاع الرأى بين 9 % إلى 12% من الأصوات.
 
ويتبنى هذا الحزب خطابه السياسى على التشدد فى القضايا التاريخية مثل المسيحية وطرد المسلمين والحد من الهجرة، وبدأ حملته من بلدة كوبادونجا فى إقليم أستورياس التى كانت بداية حروب الاسترداد لطرد المسلمين. ويزيد هذا الحزب من مستوى حدة خطابه بسبب تزامن الحملة الانتخابية مع عطلة الربيع المعروفة هنا بـ "الأسبوع المقدس"، حيث تعيش إسبانيا أجواء احتفالات دينية استثنائية مقارنة مع باقى أوروبا.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إجراء انتخابات إسبانية جديدة فرصة اليمين المتطرف للعودة للبرلمان بعد 40 عاما.. "فوكس" يستغل عدم استقرار البلاد وأزمة كتالونيا ويرفض ميزانية رئيس الحكومة.. واستطلاع: اليمين المتطرف مفتاح لتشكيل الحكومة

"فوكس" و"إسبانيا 2000".. اليمين المتطرف يبدأ الزحف فى بلاد الأندلس.. تنامى القلق من العنصرية بعد صعودهم السياسى.. محللون: فوكس سيصبح عنصرا مهما فى الانتخابات البرلمانية الأوروبية والانتخابات الإسبانية

اسبانيا

الانتخابات الاسبانية

اليمين المتطرف

الحزب الاشتراكى العمالى

حزب الشعب

المسلمين

طرد المسلمين




لا تفوتك
بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

بعد تحذيرات الأرصاد.. تعرف على وصايا المرور لتفادى خطر الرياح المثيرة للأتربة

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

وزارة التضامن: الخميس آخر موعد لسداد رسوم حج الجمعيات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الهيئات الإعلامية تستعد لمتابعة دراما رمضان.. "الأعلى للإعلام" يشكل لجنة لرصد المخالفات.. ويحذر من مشاهد العنف.. "الإعلاميين" تتابع أداء البرامج.. ومكرم محمد أحمد: سنحاسب المتجاوزين.. ولا استثناءات فى العقوبات

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

الإخوان تخشى انقلاب الدول الداعمة للإرهاب عليها..عاصم عبد الماجد لـ"التنظيم":تقرأون الواقع خطأ وسنبكى على اللبن المسكوب..وإعلامى إخوانى:لم نتعلم من فشلنا..خبراء: الإسلام السياسى ينهزم وداعمو التنظيم سيتخلون عنه

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

تقرير معاونى جروس يكشف نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الزمالك والدراويش

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

7 سنوات سجن لاستيلائها على مليون دولار وأكثر من مسنين..تعرف على التهمة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة