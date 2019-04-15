video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 01:43 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

شقيقان يختطفان سائق لقتله ثأراً لوالدهما المقتول من 12 سنة

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:13 م
شقيقان يختطفان سائق لقتله ثأراً لوالدهما المقتول من 12 سنة جثة -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ الدقهلية شريف الديب
إضافة تعليق
قتل والدهما ودخل السجن، وبعد قضاء العقوبة والخروج من خلف الأسوار قرر الشقيقان اختطافه وقتله، إلا أن يقظة الأمن ساهمت في إحباط الجريمة بالدقهلية.
 
وتلقى مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية بلاغاً من بعض الأهالى بمنطقة (عزبة الساحة) ببندر بلقاس بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى بإقتياد سائق "توك توك" عنوة ووضعه داخل الشنطة الخلفية للسيارة وهربا به.
 
وعلى الفور بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث المركز وتم ملاحقة السيارة وضبط مستقليها، حيث تبين أنها قيادة مالك محل مواد بناء وبرفقته شقيقه حاصل على بكالوريوس، وبداخل "الشنطة" الخلفية للسيارة "سائق" وجميعهم مُقيمون قرية بهوت بدائرة مركز شرطة نبروه.
 
وبمواجهة قائد السيارة وشقيقه اعترفا بقيامهما بخطف سائق "التوك توك" بقصد قتله ثأراً لوالدهما، لسابقة قيامه بالتعدى عليه خلال مشاجرة حدثت بينهما فى غضون عام 2007 لخلافات مالية، فأودى بحياته وتم الحكم عليه بالسجن المُشدد لمدة 15 سنة والتنفيذ عليه والإفراج عنه فى عام 2018، فقاما بالتوجه إلى مكان البلاغ مستقلان السيارة المضبوطة، حيث يعمل السائق، وما أن شاهداه حتى قاما باستيقافه واقتياده.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

القبض على تشكيل عصابى للإتجار بالمخدرات بقيادة زوجين فى شبرا الخيمة

خطف

جرائم الخطف

حملات امنية

قتل

الثار

اخبار الحوادث

ثأر

جرائم الثأر




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

فساتين لازم تبقى عندك فى ربيع 2019 لو عايزة تبقى مختلفة

فساتين لازم تبقى عندك فى ربيع 2019 لو عايزة تبقى مختلفة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة