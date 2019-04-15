شقيقان يختطفان سائق لقتله ثأراً لوالدهما المقتول من 12 سنة

كتب محمود عبد الراضي ـ الدقهلية شريف الديب

قتل والدهما ودخل السجن، وبعد قضاء العقوبة والخروج من خلف الأسوار قرر الشقيقان اختطافه وقتله، إلا أن يقظة الأمن ساهمت في إحباط الجريمة بالدقهلية.

وتلقى مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية بلاغاً من بعض الأهالى بمنطقة (عزبة الساحة) ببندر بلقاس بقيام شخصين يستقلان سيارة ملاكى بإقتياد سائق "توك توك" عنوة ووضعه داخل الشنطة الخلفية للسيارة وهربا به.

وعلى الفور بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية، انتقلت قوة أمنية من وحدة مباحث المركز وتم ملاحقة السيارة وضبط مستقليها، حيث تبين أنها قيادة مالك محل مواد بناء وبرفقته شقيقه حاصل على بكالوريوس، وبداخل "الشنطة" الخلفية للسيارة "سائق" وجميعهم مُقيمون قرية بهوت بدائرة مركز شرطة نبروه.

وبمواجهة قائد السيارة وشقيقه اعترفا بقيامهما بخطف سائق "التوك توك" بقصد قتله ثأراً لوالدهما، لسابقة قيامه بالتعدى عليه خلال مشاجرة حدثت بينهما فى غضون عام 2007 لخلافات مالية، فأودى بحياته وتم الحكم عليه بالسجن المُشدد لمدة 15 سنة والتنفيذ عليه والإفراج عنه فى عام 2018، فقاما بالتوجه إلى مكان البلاغ مستقلان السيارة المضبوطة، حيث يعمل السائق، وما أن شاهداه حتى قاما باستيقافه واقتياده.