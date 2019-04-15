شعث: الشعب الفلسطينى صامد على أرضه مهما كانت الأخطار والصفقات

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أكد الدكتور نبيل شعث، ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، أن الشعب الفلسطيني صامد على أرضه لا يغادرها بأي حال من الأحوال مهما تكالب المتكالبون وتآمر المتآمرون ومهما كانت الأخطار والصفقات.

ونقل شعث تحيات الرئيس الفلسطيني لمؤتمر العمل العربي، شاكرًا تخصيص وقت كاف من أعمال المؤتمر لتوضيح تطورات القضية الفلسطينية وقضية القدس الشريف، بالإضافة لقضايا العمل والعمال.

وأعرب شعث عن شكره لمصر على استضافتها أعمال المؤتمر. وقال: "يا أهل وشعب مصر أنتم مصدر إلهامنا وقوتنا".

جاء ذلك في كلمته التي ألقاها مساء اليوم الاثنين، في الجلسة الخاصة بأوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي المحتلة، والتي أقيمت على هامش انعقاد الدورة 46 لمؤتمر منظمة العمل العربية الذي انطلقت فعاليات بالقاهرة أمس، ويستمر حتى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وكميل شاكر أبو سليمـان رَئِيـسُ المُؤتمر ووزير العمل بدولة لبنان، ومريم العقيل رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت، وفايز المطيري مُدير عام مُنَظَّمَة العَمَل العَرَبيَّة، ورُؤسَاء وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وأكد شعث أن واقع الشعب الفلسطيني الذي تكالبت عليه قوى العدوان وجعلت من غالبيته لاجئين حول العالم، والتعدي على حقوقه، بمؤامرات تحاك ضده، قد باءت جميعها بالفشل بصمود وبسالة الشعب الفلسطيني ضد من يتوهمون أنهم قد يجعلون فلسطين أرضًا بلا شعب أو شعبًا بلا أرض.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني سيستعيد وجوده ليؤكد للعالم أجمع أن وراءه ملايين العرب، الذين يقفون معه ضد الصفقات التي تريد انتزاع القدس، إلا أنه يأبى إلا أن يكون صامدًا في قلوب وعقول جميع العرب.

من جانبه، أكد كميل أبو سليمان وزير العمل اللبناني رئيس المؤتمر أن إرادة الدول الأعضاء تتجسد بمشاعر فياضة تجاه شعب فلسطين، لدعمه ومساندته على النضال العادل ضد سلطات الاحتلال وحقه المشروع غير القابل للتنازل لتقرير حقه.

وشدد أبو سليمان على الإدانة التامة للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وتجاوزاتها المستمرة، طالبًا ممارسة الضغط الدولي لكبح جماح الاعتداء الصهيوني، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس العربية.

وأضاف أن تحقيق السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط لن يتأتى إلا بحل القضية الفلسطينية التي تعتبر السبب الأول في تفاقم نزاعات الشرق الأوسط.

من جهته، أكد فايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات واهتمامات المنظمة، داعيا كافة المؤسسات لتعزز تضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وأضاف: "ندعو الله أن نصلي قريبًا في القدس الشريف، ومهما قلنا فلن نعطي الشعب الفلسطيني حقه، فهذا الشعب علمنا حب الكفاح وحب الوطن".

وقدم فايز المطيري درع المنظمة للدكتور نبيل شعث تقديرًا له على جهوده.