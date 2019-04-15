شركة بريطانية تتوقع خسارة بيونج 12 مليار دولار بسبب أزمة 737 ماكس

رويترز

قالت براند فاينانس إن الدعاية السلبية بشأن منع طائرات بوينج 737 ماكس من التحليق بعد حادثين ستخسر 12 مليار دولار من قيمة العلامة التجارة لشركة صناعة الطائرات الأمريكية.

كانت براند فاينانس، التي مقرها بريطانيا والمتخصصة في استشارات العلامات التجارية، حدثت تقديراتها ردا على سؤال من رويترز بخصوص حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تغريدة بوينج على إصلاح طائرتها مع "تغيير اسمها".

كانت الشركة قدرت في السابق الضرر الذي لحق بسمعة بوينج عند 7.5 مليار دولار مباشرة بعد حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس . والحادث هو الثانى للطراز فى خمسة أشهر.

وعلامة بوينج التجارية هي الأعلى قيمة في مجال صناعة الطيران في العالم، وشهدت قيمتها ارتفاعا بنسبة 61 بالمئة إلى 32 مليار دولار في 2018، وفقا لبراند فاينانس.