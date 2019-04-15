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شاهد.."مباشر قطر":سياسية تميم الخارجية قائمة على "دبلوماسية الرشاوى"

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:37 م
شاهد.."مباشر قطر":سياسية تميم الخارجية قائمة على "دبلوماسية الرشاوى" تميم بن حمد
كتب أيمن رمضان
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قال تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، إن تنظيم الحمدين ، ينفق مليارات الدولارات  فى مختلف الدول الكبرى من أجل تحسين صورته السيئة، ونفى تهم دعم التطرف والإرهاب التى باتت تلاحقه . 

وأوضح تقرير قناة المعارضة القطرية، إن هذه الدبلوماسية القائمة على الرشاوى والأموال التى يقدمها الحمدين ،  تحت عنوان الاستثمار فى الخارج، تستهدف تعزيز نفوذ الحمدين خارجيا، هروبا من انعكاسات المقاطعة العربية، وهو الأمر الذى دفع تميم بن حمد ،  للقيام برحلات خارجية عديدة خلال العام الماضي، وعقد الصفقات التجارية والاستثمارية من أجل مواجهة العزلة الدولية التى فرضت عليه بسبب سياسته الإرهابية فى المنطقة.

وأكد التقرير أنه من أجل تحسين صورته الخارجية، ووضعه الاقتصادى المتأزم، سعى تنظيم الحمدين ، إلى الاستحواذ على بعض الشركات الكبرى لتعويض خسائره من جهة، واستخدام هذه الشراكة كورقة يخطب بها ود الأنظمة الحاكمة هناك، لذا استحوذ عبر شركة قطر بتروليوم ، مؤخرا على حصص فى عدد من الشركات بعدة مليارات من الدولارت . 

 

 

 


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