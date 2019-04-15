ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاثنين عن كيم قوله للصحفيين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "الأولوية هي مفاوضات نزع السلاح النووي."

وتخضع كوريا الشمالية للعقوبات المشددة من جانب الأمم المتحدة، وكذلك للعقوبات الأمريكية المنفصلة؛ بسبب تجاربها النووية، وإطلاقها للصواريخ بعيدة المدى. وسعت مرارا وتكرارا إلى رفع العقوبات، إلا أن الولايات المتحدة قالت إن العقوبات ستظل سارية حتى تفكك برنامجها النووي تماما.