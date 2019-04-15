قال نائب الوزير للشؤون الدولية بوزارة الاقتصاد والمالية الكورية الجنوبية كيم هوي-جونج، إن كوريا الشمالية يمكنها الانضمام إلى صندوق النقد الدولي، إذا تم تجريدها من الأسلحة النووية، وتهيئة الظروف للانفتاح الاقتصادي.
ونقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاثنين عن كيم قوله للصحفيين على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "الأولوية هي مفاوضات نزع السلاح النووي."
وتخضع كوريا الشمالية للعقوبات المشددة من جانب الأمم المتحدة، وكذلك للعقوبات الأمريكية المنفصلة؛ بسبب تجاربها النووية، وإطلاقها للصواريخ بعيدة المدى. وسعت مرارا وتكرارا إلى رفع العقوبات، إلا أن الولايات المتحدة قالت إن العقوبات ستظل سارية حتى تفكك برنامجها النووي تماما.
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