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سقوط عصابة الملثمين المتهمين بالسطو المسلح على مزرعة دواجن بالبدرشين

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:53 م
سقوط عصابة الملثمين المتهمين بالسطو المسلح على مزرعة دواجن بالبدرشين ملثمين-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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نجحت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فى القبض على المتهمين بالسطو المسلح على مزرعة دواجن بالبدرشين، وسرقة نصف مليون جنيه.
 
وكشفت التحريات، أن ملثمين هددوا العاملين بالمزرعة بالأسلحة النارية، واستولوا على النقود وفروا هاربين، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى مركز شرطة البدرشين بلاغا يفيد تعرض مزرعة دواجن لسطو مسلح من جانب ملثمين مسلحين، واستيلاءهم على مبلغ نصف مليون جنيه وهواتف محمولة. 
 
على الفور، تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء عبد الرحمن أبو ضيف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، والعميد عبد الرحمن أبو ضيف رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، وشارك به المقدم أحمد نجم والمقدم على عبد الكريم مفتشي المباحث الجنائية، والمقدم حسام بكير وكيل فرقة مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفى مخلوف وكيل فرقة المباحث، والرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، حيث كشفت تحريات رجال المباحث أن تشكيل عصابي مكون من 7 متهمين وراء ارتكاب الواقعة. 
 
بإعداد عدة أكمنة بالتنسيق مع الرائد أحمد صبحي رئيس مباحث العياط، والرائد هاني عماد رئيس مباحث أبو النمرس، والنقيبان أحمد يحي ومحمد جمال، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وبحوزتهم بندقية آلية، و5 خزائن، بالإضافة إلى ضبط المبلغ المسروق والهواتف المحمولة. 
 
حرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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