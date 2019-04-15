سقوط عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى وهيروين.

كان اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطاراً من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بالقبض على المتهم "حسن.س.ح" 38 عاما عاطل، وبحوزته سلاح نارى "فرد روسى" و2 طلقة من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين، تزن حوالى 30 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.