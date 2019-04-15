سفير بريطانيا: 60 مليار جنيه استرلينى دخل سنوى للشركات الاجتماعية بالمملكة

كتب إسلام سعيد - تصوير أحمد معروف

قال سير جيفرى أدامز، سفير المملكة المتحدة بالقاهرة، إن بريطانيا لديها خبرات كبيرة فى مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث تمثل الشركات الاجتماعية نحو 3% من إجمالى الناتج المحلي البريطانى.

وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المسئولية المجتمعية للشركات فى نسخته الخامسة، أن الشركات الاجتماعية تعد شريكا طبيعيا للنمو فى بريطانيا فهى جزء من الاقتصاد ويصل دخلها السنوي نحو 60 مليار جنيه استرلينى.

وأضاف أدامز، أن 50% من الشركات الاجتماعية قد حققت نموا كبيرا مقارنة مع 45% من الشركات التقليدية فقط، بما يؤكد أهمية الشركات الاجتماعية وأنها عامل مهم في تحقيق النمو الاقتصادى في بريطانيا، مشيرا إلى أنه يدعو لتعزيز التعاون مع مصر في ذلك القطاع للاستفادة من الخبرة البريطانية فيه.