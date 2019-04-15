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سعر الدولار اليوم الاثنين 15-4-2019

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:42 ص
سعر الدولار اليوم الاثنين 15-4-2019 الدولار _ أرشيفية
كتبت- أمنية جلال
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شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 15-4-2019، استقرارا، حيث ثبت سعر الدولار على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا  17.26 جنيه للشراء ، و 17.35 جنيه للبيع فى عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.

 

 

وفى عدد آخر من البنوك جاء سعر الدولار اليوم، كالتالى:

 

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.24 جنيه للشراء

17.37 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.25 جنيه للشراء

17.35 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.25  جنيه للشراء

17.35  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

17.27 جنيه للشراء

17.37 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.26  جنيه للشراء

17.36  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

17.27 جنيه للشراء

17.37 جنيه للبيع

 


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