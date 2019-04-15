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الإثنين، 15 أبريل 2019 03:47 م
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سحب كثيفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالإسكندرية

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:01 م
سحب كثيفة وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالإسكندرية الغيوم تملاء سماء الإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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شهدت محافظة الإسكندرية اليوم، انتشار السحب الكثيفة وهطول الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية، وذلك فى إطار موجه الطقس السيئ التى تضرب المحافظة حاليا.

من جانبة قال اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، أن موجة الطقس السيئ بدأت بتكاثف السحب فى الخامسة صباحا وتستمر حتى الغد.

وأكد رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة للـ" اليوم السابع" أن الشركة قد أجرت إستعدادات مكثفة لمواجهه هطول الأمطار، وتم الاستعداد بتواجد سيارات الشفط فى أماكن التمركز والتى تمثل بؤر ساخنة لتجمعات المياه، كما أكد على أن الشركة تجرى أعمال تطهير الشنايش بإستمرار للتأكد من إستيعاب الشبكة لمياه الأمطار وتصريفها فى أسرع وقت ممكن لعدم تكون أى تجمعات للمياه.

سحب كثيفة بسماء الإسكندرية (1)
سحب كثيفة بسماء الإسكندرية

 

سحب كثيفة بسماء الإسكندرية (2)
سحب كثيفة بسماء الإسكندرية 

 

سحب كثيفة بسماء الإسكندرية (3)
سحب كثيفة بسماء الإسكندرية

 

 

 


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