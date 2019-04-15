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سالفينى يبدأ حملته لـ"الانتخابات الأوروبية" ومخاوف من "بريكست إيطالى"

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:26 ص
سالفينى يبدأ حملته لـ"الانتخابات الأوروبية" ومخاوف من "بريكست إيطالى" ماتيو سالفينى
كتبت فاطمة شوقى
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قالت صحيفة "الكوديديانو" الإيطالية إن الزعيم اليمينى المتطرف ماتيو سالفينى، نائب رئيس الوزراء الإيطالى بدأ حملته لخوض انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبى، وسط دعوات لخروج إيطالى من عضوية الاتحاد على غرار بريكست فى بريطانيا.

ومع انطلاق حملته الانتخابية، قال "سالفينى": بالنسبة للعديد من الأوروبيين يعد الاتحاد الأوروبى كابوس.. ونأمل أن يتغير ذلك قدر المستطاع"، وهى التصريحات التى تزامنت مع استطلاع للرأى أكد خلاله 50% من الإيطاليين تفضيلهم عقد استفتاء على بقاء روما فى عضوية الاتحاد من عدمها.

ومن بين تفاصيل دعايته، أعاد سالفينى إحياء مكافأة تعود إلى عهد موسولينى، بهدف التشجيع على الانجاب، واعداً بأن يتم صرفها لكل أسرة تنجب أكثر من طفل، بهدف المساهمة فى تعديل معدلات المواليد السلبية، ذلك بخلاف وضع معوقات وشروط إضافية للحصول على الجنسية الإيطالية للحد من موجة تجنيس أبناء المهاجرين.

وتسود مخاوف لدى اليسار الإيطالى من تحركات سالفينى المعادية لأوروبا، فيما يواصل نائب رئيس الوزراء الهجوم على رموز هذا التيار بوصفهم من "المتغطرسين" الذين لا يريدون خيراً لإيطاليا.

وقالت الصحيفة الإيطالية فى تقرير لها اليوم إن سالفينى يسعى لنشر نهج متشدد تجاه الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه نجح فى خلال عام من خفض الهجرة غير الشرعية بشكل كبير من خلال غلق موانئ البلاد أمام القوارب، والتخفيف من صرامة قوانين حمل السلاح، وإدخال تشريع اضرب بالنار أولا للدفاع عن النفس.

 


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