سائح أمريكى يروى لحظاته الأخيرة داخل كاتدرائية نوتردام قبل الحريق بدقائق

كتب محمد رضا

روى سائح أمريكى يدعى جيريمى جانيجا، اللحظات الأخيرة التى قضاها داخل كاتدرائية نوتردام فى باريس، اليوم الإثنين، قبل اندلاع الحريق المدمر فيها، حيث ذهب إلى الكاتدرائية مع عائلته قبل موعد إغلاقها لذلك اليوم، ضمن برنامج زيارتهم إلى باريس.

وقال السائح الأمريكى فى تصريحاته لشبكة "CNN" الإخبارية، اليوم الإثنين، "قمت أنا وزوجتى بجلب أطفالنا فى زيارتهم الأولى إلى باريس، وقد وصلنا إلى المدينة قبل ساعات فقط من الآن، حيث قمنا بزيارة كاتدرائية نوتردام قبل إغلاقها لهذا اليوم، لذلك كنا موجودين فى الجهة الأمامية للكنيسة، وسرنا إلى الخارج حول الجانب الشمالى للكنيسة".

وأضاف جيريمى جانيجا، "بالطبع الكاتدرائية التاريخية محاطة من الخارج بالسقالات لبعض الأعمال التى يتم القيام بها حولها، وبعد المشى حول الكاتدرائية، فقد سرنا مسافة ما، واستدرنا ورأينا النار وصدمنا، كنا نشاهد مع باقى باريس فى صمت وصدمة مع تصاعد اللهب وانتشاره عبر السقف والبرج المدبب المعروف جدًا بالنسبة لنا جميعًا ممن أمضى وقتًا بباريس".

يذكر أن حريق هائل نشب فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين، نتج عنه انهيار برج الكاتدرائية التاريخية، بينما مايزال الحريق مشتغلًا فى الكاتدرائية وسط جهود مكثفة لمحاولة السيطرة النيران.

بدورها، أعلنت السلطات الفرنسية، عن فتح تحقيق فى أسباب حريق كاتدرائية "نوتردام"، وأمر النائب العام الفرنسى، بفتح تحقيق فى أسباب الحريق، مشيرة الى أنه حتى الان لا يوجد إصابات فى صفوف العاملين أو المواطنين.

فيما ألغى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خطاباً كان موجهاً للفرنسيين بسبب الحريق، حيث قال مسئول بقصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها اليوم الاثنين.