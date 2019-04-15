video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الثلاثاء، 16 أبريل 2019 12:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سائح أمريكى يروى لحظاته الأخيرة داخل كاتدرائية نوتردام قبل الحريق بدقائق

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:28 م
سائح أمريكى يروى لحظاته الأخيرة داخل كاتدرائية نوتردام قبل الحريق بدقائق حريق كاتدرائية نوتردام فى باريس
كتب محمد رضا
إضافة تعليق

روى سائح أمريكى يدعى جيريمى جانيجا، اللحظات الأخيرة التى قضاها داخل كاتدرائية نوتردام فى باريس، اليوم الإثنين، قبل اندلاع الحريق المدمر فيها، حيث ذهب إلى الكاتدرائية مع عائلته قبل موعد إغلاقها لذلك اليوم، ضمن برنامج زيارتهم إلى باريس.

وقال السائح الأمريكى فى تصريحاته لشبكة "CNN" الإخبارية، اليوم الإثنين، "قمت أنا وزوجتى بجلب أطفالنا فى زيارتهم الأولى إلى باريس، وقد وصلنا إلى المدينة قبل ساعات فقط من الآن، حيث قمنا بزيارة كاتدرائية نوتردام قبل إغلاقها لهذا اليوم، لذلك كنا موجودين فى الجهة الأمامية للكنيسة، وسرنا إلى الخارج حول الجانب الشمالى للكنيسة".

 

وأضاف جيريمى جانيجا، "بالطبع الكاتدرائية التاريخية محاطة من الخارج بالسقالات لبعض الأعمال التى يتم القيام بها حولها، وبعد المشى حول الكاتدرائية، فقد سرنا مسافة ما، واستدرنا ورأينا النار وصدمنا، كنا نشاهد مع باقى باريس فى صمت وصدمة مع تصاعد اللهب وانتشاره عبر السقف والبرج المدبب المعروف جدًا بالنسبة لنا جميعًا ممن أمضى وقتًا بباريس".

يذكر أن حريق هائل نشب فى كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس بعد ظهر اليوم الاثنين، نتج عنه انهيار برج الكاتدرائية التاريخية، بينما مايزال الحريق مشتغلًا فى الكاتدرائية وسط جهود مكثفة لمحاولة السيطرة النيران.

 

بدورها، أعلنت السلطات الفرنسية، عن فتح تحقيق فى أسباب حريق كاتدرائية "نوتردام"، وأمر النائب العام الفرنسى، بفتح تحقيق فى أسباب الحريق، مشيرة الى أنه حتى الان لا يوجد إصابات فى صفوف العاملين أو المواطنين.

فيما ألغى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، خطاباً كان موجهاً للفرنسيين بسبب الحريق، حيث قال مسئول بقصر الإليزيه، إن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، ألغى كلمة كان من المقرر أن يلقيها اليوم الاثنين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الداخلية الفرنسية: 400 عنصر إطفاء يتوجهون إلى موقع حريق كاتدرائية نوتردام

شاهد كاتدرائية نوتردام قبل الحريق من الداخل × صورة 360 درجة

"اليونسكو" تتابع عن كثب حادث اندلاع الحريق فى كاتدرائية نوتردام بباريس

الإمام الأكبر عبر تويتر وفيس بوك: أشعر بالأسف تجاه حريق كاتدرائية نوتردام

رئس النواب الجمهوريون بفرنسا يطالب بمبادرة شعبية لإعادة بناء كنيسة نوتردام

المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية: حريق كاتدرائية نوتردام جرح للتاريخ الإنساني

رئيس "أساقفة فرنسا": سنحتاج لسنوات طويلة من العمل لترميم نوتردام

قوات الإطفاء الفرنسية: غير متأكدين من قدرتنا على احتواء الموقف بـ"نوتردام"

وزير الآثار: حريق كاتدرئية نوتردام يمس خسارة تراث البشرية كلها

الدكتورة رانيا المشاط عن كاتدرائية نوتردام: ندعو أن تبقى آمنة

هيلارى كلينتون تعليقا على حريق كاتدرائية نوتردام : " قلبى مع باريس "

ماكرون يصل مقر حريق كاتدرائية نوتردام.. ويؤكد: حزين لمشاهدة جزء منا يحترق

صدق أو لا تصدق.. أعمال بناء كاتدرائية نوتردام فى باريس استغرقت أكثر من 100 عام

حريق كاتدرائية نوتردام

اخبار عالمية

كاتدرائية نوتردام

ايمانويل ماكرون

اليوم السابع بلس

شرطة باريس




لا تفوتك
المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المالية تبدأ تحصيل رسوم الوقاية المؤقتة على واردات حديد التسليح والصلب

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

المرور: أمطار خفيفة على الطرق.. وحركة السيارات تسير بانتظام

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

الحكومة تخاطب العالم.. رئيس الوزراء فى تصريحات لـBusiness & Investment الأمريكية: نستهدف تحقيق معدل نمو 5,6%.. مدبولى: نحرص على خلق بيئة مواتية للاستثمار.. ووفرنا أكثر من 4 ملايين فرصة عمل بالمشروعات القومية

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

التعليم تبدأ وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة بجهة سيادية.. وتؤكد: تحظى بسرية شديدة..والأسئلة متدرجة من حيث الصعوبة وتراعى الفروق الفردية..والالتزام بالكتاب المدرسى ووضوح صياغتها أبرز تعليمات واضعى الاختبارات

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه واتفورد فى مهمة الحفاظ على حلم دوري أبطال أوروبا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة