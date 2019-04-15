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زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب مدينة إيرانية على الحدود مع العراق

الإثنين، 15 أبريل 2019 11:43 ص
زلزال بقوة 4.3 ريختر يضرب مدينة إيرانية على الحدود مع العراق ريختر
رويترز
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 ضربت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الإثنين، مدينة "قصر شيرين" الإيرانية الحدودية مع العراق.

وقالت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالى بالعراق ـ فى بيان لها أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ "إن مراصدنا الزلزالية سجلت اليوم حدوث هزة أرضية فى مدينة قصر شيرين الإيرانية، وقد بلغت قوتها 4.3 درجة على مقياس ريختر، مشيرة إلى أن المواطنين شعروا بها فى قضاء خانقين، ولم تتسبب فى حدوث أضرار".


يذكر أن إيران تعرضت خلال العام الماضى إلى سلسلة من الزلازل والهزات الأرضية بشكل مستمر أثر البعض منها على المناطق العراقية القريبة من الحدود.

 

 


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