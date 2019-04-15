زكى عابدين: بناء مقر مجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية حال إقرار تعديل الدستور

كتب هانى الحوتى

قال اللواء أحمد زكى عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن مخطط العاصمة الإدارية لا يتضمن إنشاء مجلس شيوخ، ولكن حال الموافقة على التعديلات الدستورية باستحداثه سيتم البدء فى إنشائه، مضيفا أن مجلس النواب الجارى إنشائه بالعاصمة بها قاعة تسع لألف شخص، يمكنها استيعاب انعقاد المجلسين معا.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، قد وافقت على استحداث المادتين 248 مستحدثة والمادة 249 مستحدثة فى التعديلات الدستورية، وتحدد المادتان اختصاصات مجلس الشيوخ.

وجاء نص المادة "248" مستحدثة كما وافقت عليها اللجنة كما يلى :

- يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا لتوسيد دعائم الديمقراطية، ووالسلام الإجتماعي والمقومات الاساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمراطي وتوسيع مجالاته.