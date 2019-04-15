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الإثنين، 15 أبريل 2019 09:00 م
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روسيا والاتحاد الأوروبى يناقشان الوضع فى سوريا وليبيا

الإثنين، 15 أبريل 2019 07:42 م
روسيا والاتحاد الأوروبى يناقشان الوضع فى سوريا وليبيا الجيش الليبى
أ ش أ
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بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين، اليوم الاثنين، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى موسكو ماركوس ايديرير، الوضع في ليبيا وسوريا.

 

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية أن الجانبين ناقشا العديد من المسائل والقضايا القائمة على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي، مع التركيز على تطور الوضع في ليبيا وسوريا.

 

وأضاف البيان أنه جرى التشديد على الجهود الرامية لتقدم عملية التسوية السياسية في سوريا وفق قرار مجلس الدولي رقم 2254، وعلى أهمية تطبيع الوضع الإنساني وخلق ظروف لعودة اللاجئين والنازحين السوريين بشكل آمن وطوعي.

 

وكان المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين في سوريا، قد ذكر، في وقت سابق من اليوم، أن أكثر من 1000 لاجئ عادوا إلى الأراضي السورية من الأردن ولبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 


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