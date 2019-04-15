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الإثنين، 15 أبريل 2019 01:15 م
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روسيا: نتطلع ألا يحدث صراع عسكرى مع حلف شمال الأطلسى

الإثنين، 15 أبريل 2019 01:07 م
روسيا: نتطلع ألا يحدث صراع عسكرى مع حلف شمال الأطلسى نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو
موسكو (أ ش أ)
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أعرب نائب وزير الخارجية الروسى ألكسندر جروشكو عن تطلع بلاده إلى عدم حدوث صراع عسكرى مع حلف شمال الأطلسى (ناتو).

وقال جروشكو - لوكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الاثنين، "إن كل العقلاء يأملون فى ألا يحدث صراع مسلح بين روسيا وحلف الناتو، لأن هذا سيكون كارثة على البشرية جمعاء.. وأنا متأكد أنهم فى واشنطن وبروكسل يفهمون هذا".

وأضاف "أن التعاون في المجالين المدنى والعسكرى توقف بشكل كامل مع الحلف، مشيرا إلى أن الناتو هو من رفض أجندة العمل مع روسيا".. لافتا إلى أنه لا توجد أى إشارات بأن الحلف يعرف كيفية الخروج من هذا الطريق الذي وصفه بـ"المسدود".

 


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