روسيا: محاولة نقل قذيفة عبر مطار فى موسكو يعد استفزازا موجها لمرافق النقل

موسكو(أ ش أ)

أكد نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف أن الخارجية الروسية تعتبر محاولة أحد موظفى السفارة الأمريكية فى شهر مارس الماضى نقل قذيفة على متن طائرة فى أحد مطارات العاصمة موسكو يعد استفزازا ضد مرافق النقل الروسية .

وقال سيرومولوتوف لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الاثنين"نحن نعتبره استفزازا تجاه مرافق النقل الروسية"، مشيرا إلى أن بلاده أعربت عن احتجاجها على ما حدث للسفارة الأميركية بموسكو، ووزارة الخارجية الأميركية.. ولقد وعدونا بمعاقبة المذنب بشدة، وأشاروا إلى أنها مسألة شاب تافه".

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت فى وقت سابق أنه أثناء فحص أمتعة موظف بالسفارة الأميركية فى صباح 9 مارس الماضى بمطار " شيريميتيفو" تم العثور على ما يشبه قذيفة هاون، وذكرت أن خبراء القنابل الروس أكدوا أن هذه بالفعل قذيفة مع صاعق تفجير، ومن دون تواجد المادة المتفجرة.