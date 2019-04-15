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الإثنين، 15 أبريل 2019 10:30 م
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روسيا تحجب موقعا إخباريا بسبب جدارية مسيئة لبوتين

الإثنين، 15 أبريل 2019 10:16 م
روسيا تحجب موقعا إخباريا بسبب جدارية مسيئة لبوتين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
رويترز
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قالت رئيسة تحرير موقع إخبارى إقليمى إن السلطات الروسية حجبت الموقع خلال مطلع الأسبوع بسبب تقرير عن جدارية مسيئة للرئيس فلاديمير بوتين، وذلك بموجب قانون جديد يحظر الإساءة للمسؤولين على الإنترنت.

ويسمح التشريع، الذى وقع عليه بوتين ليصبح قانونا الشهر الماضى، للسلطات بحجب المواقع التي تنشر محتوى يصنف بأنه يظهر "عدم احترام فج".

ويقول منتقدو الكرملين إن الإجراء هو شكل من أشكال الرقابة المباشرة للدولة بينما يقول واضعو القانون إنه ضروري للحفاظ على سلامة النقاش العام على الإنترنت.

وقالت رئيسة التحرير أولجا بروخوروفا إن هيئة الرقابة على الإعلام الرسمية (روسكوماندزور) حجبت موقع 76.آر.يو في ياروسلافل شمال شرقي موسكو لأكثر من 12 ساعة يومي 12 و13 أبريل نيسان.

وذكرت أن الهيئة أبلغت الموقع بعد حجبه أن تقريره بشأن الجدارية على أعمدة أحد مراكز الشرطة المحلية، والتي تنتقد بوتين بشكل من البذاءة، تضمن معلومات صنفت بأنها مخالفة لقانون إهانة السلطات.

وأضافت أن الحجب رُفع عن الموقع بعد أن أزال صورة الجدارية من التقرير وأرسل لقطة شاشة للهيئة.

 

 

 

 


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فلاديمير بوتين

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