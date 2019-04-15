رفع الاشغالات والتعديات بشارعين بمركز بنى مزار بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

تمكنت الوحدة المحلية لمركز بنى مزار بالمنيا، من رفع الإشغالات والتعديات من الباعة الجائلين بشارعى بورسعيد والثورة بالمدينة، خلال حملة لرفع الإشغالات نظمتها الوحدة المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على حرم الطريق العام وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين.

وكان اللواء قاسم حسين محافظ المنيا ، قد شدد على جميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين وذلك فى اطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل وتحقيقًا للسيولة المرورية امام المارة من المواطنين او المركبات لخلق بيئة حضارية ينعم بها المواطن.