رسميا.. أمريكا تفعل قرار إدراج الحرس الثورى الإيرانى على قائمة الإرهاب

رويترز

أدرجت الولايات المتحدة رسميا قوات الحرس الثورى الإيرانى على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية حسبما ورد فى مذكرة نشرت فى السجل الاتحادى الأمريكى اليوم الاثنين. وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قال الأسبوع الماضى إنه سيتخذ هذه الخطوة الرمزية لكن غير المسبوقة. ونددت إيران على الفور بهذا الإعلان الذى أثار مخاوف من شن هجمات انتقامية على القوات الأمريكية.

وقوات الحرس الثورى هى المسؤولة عن برنامج إيران للصواريخ الباليستية وبرنامجها النووي. وهى أيضا منخرطة فى القطاع المصرفى وقطاع الشحن البحري. وستسهل الخطوة الأمريكية الجديدة مقاضاة الشركات أو الأفراد فى الاتحاد الأوروبى ممن يدخلون فى أنشطة اقتصادية مع إيران.

ويعاقب القانون الأمريكى بالفعل أى مواطن أمريكى يتعامل مع الحرس الثورى الإيرانى بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما لأن القوات مدرجة على قائمة أمريكية خاصة للإرهاب الدولى وهى برنامج عقوبات أمريكى مختلف.