video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الإثنين، 15 أبريل 2019 09:14 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:16 ص
رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث سيارات نقل ثقيل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

عززت اﻹدارة العامة للمرور من تواجد سيارات الإغاثة بالطرق المؤدية للإقليمى لمتابعة سير النقل مع تأمين الطريق من خلال مراقبة جميع قطاعاته بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة عليه مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال أمنية لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطريق.

كما يشهد الطريق الدائرى تعزيزاً للخدمات الأمنية والمرورية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بحظر سير سيارات النقل عليه خلال فترات الحظر، حيث سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مخالفى القرار بكل حزم، وتهيب إدارة المرور بقائدى السيارات الالتزام بتوقيتات الحظر المقررة وبقواعد وآداب المرور وإرشادات إرتياد الطرق.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حملات مرورية مكبرة على الطرق لرصد المخالفات بالقاهرة والجيزة

السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية فى الصف دون إصابات

مدير المرور يتفقد الطرق الرابطة بين المحافظات لتأمين الرحلات

اخبار الحوادث

اخبار المرور

مجلس الوزراء

سير النقل

اداب المرور

اخبار مصر

قائدى السيارات

خدمات مرورية

حملات مرورية

الطريق الدائرى




لا تفوتك
الحضرى: مصر بطل أمم أفريقيا 2019.. ومستعد أشارك لو مهمتى أشيل جزم اللاعبين

الحضرى: مصر بطل أمم أفريقيا 2019.. ومستعد أشارك لو مهمتى أشيل جزم اللاعبين

فيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسى للمشير خليفة حفتر بالاتحادية

فيديو.. لحظة استقبال الرئيس السيسى للمشير خليفة حفتر بالاتحادية

فيديو.. الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد الفوز على أغادير.. إبراهيم حسن الهداف الأفريقى.. جنش يُحافظ على "الكين شيت" للمباراة الخامسة.. الأبيض ينتظر الفائز من النجم والهلال.. وجروس: طموحنا البطولة

فيديو.. الزمالك يتأهل لنصف نهائى الكونفدرالية بعد الفوز على أغادير.. إبراهيم حسن الهداف الأفريقى.. جنش يُحافظ على "الكين شيت" للمباراة الخامسة.. الأبيض ينتظر الفائز من النجم والهلال.. وجروس: طموحنا البطولة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة