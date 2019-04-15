رئيس كوريا الجنوبية يعلن استعداده لعقد قمة رابعة مع الزعيم الكورى الشمالى

سول (أ ش أ)

صرح الرئيس الكورى الجنوبى مون جاى إن بأنه مستعد لعقد قمة رابعة مع الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون للمساعدة فى إنقاذ المفاوضات النووية المتعثرة بين واشنطن وبيونج يانج.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - فى نسختها بالإنجليزية - عن مون قوله "إن مكان أو شكل القمة الرابعة مع كيم لا يهم، حيث نسعى إلى مناقشات ملموسة وموضوعية".

وتأتى تصريحات الرئيس الكورى الجنوبى عقب انتقاد الزعيم الكورى الشمالى للدور الدبلوماسى لكوريا الجنوبية وارتباطها الوثيق بالولايات المتحدة، مطالبا إياها بدعم موقف جارتها الشمالية بشكل أكبر.

وكان مون قد التقى بكيم ثلاث مرات العام الماضي، وتوسط أيضا فى المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج بعد التوترات التى أحدثتها التجارب النووية والصاروخية الشمالية وتبادل تهديدات الحرب بين كيم والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.. وقد أثار انهيار قمة فبراير الماضى بين كيم وترامب الشكوك حول جدوى دور مون كمحفز دبلوماسى.