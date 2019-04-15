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رئيس شركة ماونتن فيو: 35% نمو فى الطلب على العقارات خلال العامين الماضيين

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:23 م
رئيس شركة ماونتن فيو: 35% نمو فى الطلب على العقارات خلال العامين الماضيين عمرو سليمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو
كتب أحمد حسن -تصوير عمرو مصطفى
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أكد عمرو سليمان مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو، أن هناك العديد من المباحثات التى يشهدها السوق بين كلا من المطورين عبر غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات ووزارة الإسكان والبنك المركزى، موضحا أن هناك تقدما كبيرا شهدته كافة الملفات المتعلقة بالسوق، سواء التمويلية أو التشريعية.

وأضاف سليمان خلال المؤتمر الدولي للتطوير العقارى، أن رسالة المؤتمر تنقسم إلى 3 محاور رئيسية تمثل السوق العقارى ألا وهى المطورين والجهات التمويلية والمسوقين، لافتا إلى أن أهمية المؤتمر تكمن فى تزامنه مع الاهتمام الحكومى الكبير بهذا القطاع.

وأوضح أن المؤتمر يتزامن أيضا مع مرور 10 سنوات على إطلاق أول أكاديمية للتطوير والاستثمار العقاري بالتعاون مع الجامعة الأمريكية وجامعة سنغافورة الوطنية، والتى تخرج منها نحو 176 مطورا على 10 دفعات جميعهم مسؤولون الآن بأكبر الشركات في السوق، لافتا إلى أن العلم هو الوسيلة الأقصر لزيادة المنافسة فى السوق بأفضل وضع، وهو ما نجحت فيه دولا كثيرة أقربها إلى التجربة المصرية هى سنغافورة.

وتابع: تصدير العقارات بات توجها رسميا لمصر سواء باهتمام الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان أو خطط الشركات، مشيرا إلى أن وضع مواصفات محددة والاهتمام بالمعايير الدولية سيكون كلمة السر في إنجاح ذلك التوجه، مؤكدا أن البنوك لا تزال فى حاجة للمزيد من المعلومات عن السوق العقارى، نظرا لغياب الأرقام الحقيقية التى تعبر عنه، مشيرا إلى أن عامى 2017 و2018 شهدا ارتفاعا فى الطلب بنسبة 35% وهو ما يوضح مدى النمو الذى يشهده.

وأوضح أن جلسات المؤتمر ستركز على المحاور الثلاثة أو الأعمدة الأساسية للسوق، البداية ستكون بجلسة لكبار المطورين، والجلسة الثانية ستختص بالشق التمويلي والبنوك والثالثة ستكون لقطاع التسويق، لافتا إلى أن كافة مخرجات المؤتمر ستعرض على الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكل جهة سيتم التواصل معها لتحقيق الأهداف التى تسعى إليها.


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