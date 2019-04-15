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الإثنين، 15 أبريل 2019 03:45 م
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رئيس جامعة أسيوط يترأس فريقاً طبياً لعلاج الجنود اليمنيين من مصابى الحرب

الإثنين، 15 أبريل 2019 03:15 م
رئيس جامعة أسيوط يترأس فريقاً طبياً لعلاج الجنود اليمنيين من مصابى الحرب رئيس جامعة أسيوط مع المصابين اليمنيين
أسيوط - محمود عجمى
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، عن ترأسه لفريقاً طبياً متخصصاً لعلاج 11 جندياً يمنياً من التابعين للجيش اليمنى، وذلك بعد إستقبالهم بمستشفى أسيوط الجامعى لتلقى العلاج.

وقال رئيس جامعة أسيوط، أن ذلك يأتى فى إطار التعاون المشترك بين جامعة أسيوط ولجنة الجرحى التابعة لهيئة الأركان بوزارة الدفاع اليمنية، وفق ما تم الإتفاق عليه سابقاً بناءاً على طلب من الدكتور محمد راجح الشامى رئيس اللجنة، التى أوضح خلاله رغبته فى توجيه جرحى الجيش اليمنى ومصابيه للعلاج بمستشفيات أسيوط الجامعية لما لها من سمعة متميزة فى مجال علاج الإصابات والجراحات الطرفية .

وعن حالة الجنود أشار الدكتور طارق الجمال أن الحالات جميعاً تتنوع ما بين إصابات بالحروق وكسور مضاعفة وإصابات فى الضفيرة العصبية مما يحتاج إلى عمليات ترقيع أعصاب ، ونقل أوتار وزراعة عظام.

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (1)

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (2)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين
 
 
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (6)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (6)

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (7)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين 

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (8)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين 

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (9)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (10)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (12)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين
 
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (13)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين 

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (14)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين 

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (15)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين 

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (16)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين 

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (17)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين 

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (18)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين

 

رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين (19)
رئيس جامعة أسيوط مع الجرحى اليمنيين

 

 


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