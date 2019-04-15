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السبت المقبل..

رئيس الوزراء يرأس وفد مصر باجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:26 م
رئيس الوزراء يرأس وفد مصر باجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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يرأس الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، وفد مصر يومى السبت والأحد القادميين باجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة التى ستعقد فى بغداد برئاسة رئيسي الوزراء فى البلدين.
 
ومن المقرر أن تبحث اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة سبل تعزبز العلاقات بين البلدين فى مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية وزيادة معدلات التبادل التجارى والاستثمار بين البلدين الشقيقين.
 
ومن المنتظر أن يتم التوقيع خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز مجالات التعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات.
 
 
 

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