رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو روسيا للضغط على إسرائيل بشأن أموال الضرائب

وكالات

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إشتية، روسيا إلى الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف اقتطاع عائدات أموال الضرائب الفلسطينية، والإفراج الفوري عن المبالغ التي تحتجزها ، بحسب ما نشرته وكالة روسيا اليوم للانباء .

وشدد رئيس الوزراء خلال استقباله، سفير روسيا لدى فلسطين حيدر أغانين، الذي سلمه رسالة تهنئة من رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف، على توليه رئاسة الحكومة، على ضرورة أن تقوم روسيا باتخاذ إجراءات فعلية بحق المستوطنين الإسرائيليين، الذين يحملون جنسيات روسية، تجسيدا لموقفها الرافض للاستيطان.

وأكد إشتية، على ضرورة قيام موسكو وبكين والدول الأعضاء في مجلس الأمن، إضافة إلى الدول العربية، بعقد مؤتمر سلام دولي، في سبيل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وإنهاء الصراع في المنطقة، وكذلك في مواجهة صفقة القرن الأمريكية، على ضوء دعوة الرئيس محمود عباس.