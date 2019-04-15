رئيس اتحاد عمال مصر: الرئيس حريص على دعم مسيرة العمل العربى

أكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مسيرة العمل العربى المشترك وتطلعه لأن تأخذ الأمة العربية والإفريقية مكانتها اللائقة بين الأمم.

جاء ذلك فى كلمة عمال مصر التي ألقاها أمام الدورة (46) لمؤتمر العمل العربى الذي يعقد بالقاهرة، ويستمر حتي 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس السيسي.

وقال : نتابع باهتمام شديد تقرير المدير العام لمكتب العمل العربى والمعروض على المؤتمر بعنوان "علاقات العمل ومتطلبات التنمية المستدامة" الذى تأتى أهميته وفقا للخطط والبرامج التنموية التى أقرها مجلس إدارة المنظمة حتى عام 2030، مؤكدا أنه يتطلب عملا جادا يقوم على أسس علمية من شأنها الاستثمار الأمثل للطاقات الفنية والبشرية والموارد والثروات بشكل مستدام حتى يتحقق الهدف المطلوب للحلم العربى فى إقامة السوق العربية، باعتباره الهدف الاستراتيجى الأهم والحتمى فى ظل الظروف والتحديات العالمية التى نواجهها وهى تحديات اقتصادية واجتماعية فى مقدمتها القضاء على الإرهاب الذى يريد النيل بمقدرات الشعوب العربية واستقراراها.

وأضاف أنه بالرغم من الانتصارات التى حققتها مصر وعدد من الدول فى محاربة الأعمال الإرهابية.. فإنى أطالب باستمرار هذه الحملات الموجعة على الجماعات الإرهابية حتى يتم القضاء عليها نهائيا.. ولا يسعنى فى هذه المناسبة القومية إلا أن أحيى جهود القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة هؤلاء الخونة.. كما أترحم باسمكم جميعا على أرواح الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم فداءا للوطن والدفاع عن الأمة العربية.

وشدد جبالي علي موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظماته النقابية على التعديلات الدستورية التى أقرها مجلس النواب بما يحقق المزيد من المكاسب العمالية والتفاعل العمالى وتوفير مناخ الحرية والديمقراطية، مشيرا إلي أن الأيام القليلة القادمة سوف تشهد إجراء الاستفتاء الشعبى على هذه التعديلات الدستورية .

واستعرض القرارات التى أصدرها الرئيس السيسى لصالح العمال وأصحاب المعاشات والتى تكفل زيادة فى أجور العاملين بالدولة والمنتفعين من أصحاب المعاشات، مؤكدا أن اتحاد العمال شريك أساسى فى تعديل قانون العمل المعروض حليا على مجلس النواب وانتهى من إعداد مشروع قانون لتعديل القانون الحالى للتأمينات والمعاشات، وساهم الاتحاد العام فى العديد من القوانين المنظمة لعلاقات العمل والاستثمار والتأمين الصحى.

وقال إن الاتحاد العام لعمال مصر يجرى حاليا دراسة وضع شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة والمملوكة للدولة حيث يمثل التنظيم النقابى فى إدارتها، وهذه الدراسة هدفها تطوير هذا القطاع واتخاذ القرارات الفورية والحاسمة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بأسلوب وآليات الإدارة ودعم الناجحة منها وذلك فى إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة أصول الدولة لتحقيق أقصى عائد وبأعلى درجات الكفاءة.

وأدان اتحاد عمال مصر بكل شدة قرار الرئيس الأمريكى باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة ، كما يدين الدعوة الباطلة بضم الجولان السورية العربية المحتلة إلى العدو الصهيونى.

ويطالب اتحادنا العام بإيجاد حل سلمى ينهى الأزمة السورية بما يحقق طموحات الشعب السورى ويحفظ وحدته الوطنية ويحمى سيادته واستقلاله، مؤكدا أمن العراق واستقراره وتماسكه ووحدة أراضيه ويشيد ببطولات الشعب العراقى فى القضاء على العصابات الإرهابية وتحرير العراق من عصابات داعش الإرهابية.

ويساند الاتحاد العام جهود التحالف العربى لدعم الشرعية فى اليمن وإنهاء الأزمة اليمنية بما يحمى استقلال اليمن ووحدته، ويمنع التدخل فى شئونه الداخلية، ويحافظ على أمنه وأمن دول الجوار الخليجية، ووحدة الشعب السودانى الشقيق والعمل من أجل البناء والتقدم ويحرص على دعم علاقات التعاون والتنسيق مع مصر.

ويطالب الاتحاد العام بالتوصل إلى اتفاق ينهى الأزمة الليبية ويؤكد وقوفه مع الشعب الليبى فى جهوده لدحر العصابات الإرهابية واستئصال الخطر الذى يمثله الارهاب على ليبيا وعلى جوارها.

ويجدد اتحادنا العام دعمه ومساندته للقرار اللبنانى الواحد فى تصديه لكل ما يتعرض له الشعب اللبنانى من مؤامرات ويحذر من الزج بلبنان فى صراعات هو ليس طرفا فيها.