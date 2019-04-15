وأشارت بيلوسي -في تصريح- إلى أنها (بعد تغريدة الرئيس) تحدثت مع مسئولي شرطة الكونجرس في هذا الشأن وطلبت العمل على سلامة النائبة وأفراد عائلتها والعاملين معها لافتة إلى أن الشرطة ستبحث التهديدات المحتمل أن تواجهها النائبة.

وكان نواب محافظون قد انتقدوا بحدة النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا، والتي تعد أول مسلمة تنتخب نائبة بالكونجرس، بسبب تصريحاتها في 23 مارس الماضي أمام مؤتمر حول العلاقات الإسلامية الأمريكية عقد في مدينة لوس أنجلوس وأشارت فيه إلى هجمات 11 سبتمبر عام 2001 التي أودت بحياة نحو 3000 شخص.

واعتبر مهاجمو إلهان عمر أنها قللت من خطورة تلك الهجمات في تصريحاتها، لكن المدافعين عنها ذكروا أن منتقديها تجاهلوا سياق التصريحات والتي كانت تركز فيها على أن مسلمي الولايات المتحدة يعاملون وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية ويعاقبون بصورة جماعية بسبب تلك الهجمات التي ارتكبتها أقلية صغيرة يشتركون في نفس الديانة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد غرد على تويتر قائلًا "لن ننسى أبدًا" معلقاً بذلك على فيديو تضمن تصريحات النائبة الديمقراطية وبعض الصور عن أحداث سبتمبر وموسيقى حزينة.

واعتبرت نانسي بيلوسي تعليق ترامب على إلهان عمر بأنه يحمل توجهًا عدائيًا ويشكل خطورة حقيقية على سلامتها.