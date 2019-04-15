حالة الطقس اليوم الإثنين 15/4/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الإثنين، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الإثنين انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد نهارا بارد ليلا.





حالة الطقس اليوم فى مصر



كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية ، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من جنوب البلاد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 20 درجة.



الطقس فى الأردن



نهاراً



تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي، وتكون حول مُعدلاتها العامة.

ويكون الطقس ربيعياً لطيفاً إلى مُعتدل في عموم المناطق ودافئاً في الأغوار والبحر والميت والعقبة.

وتظهر تدريجياً كميات من السُحُب على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هطول زخات خفيفة من الأمطار مع ساعات العصر.

وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة: - الرياح : جنوبية معتدلة السرعة. - حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-15سم). - درجة حرارة سطح مياه البحر : 23 درجة مئوية.



ليلاً



يكون الطقس بارداً نسبياً مع ارتفاع في نسب الرطوبة.وتتكاثف السُحُب تدريجياً مع توقع هطول الأمطار على فترات بمشيئة الله في العديد من المناطق.

وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة.



الطقس فى فلسطين



توالي الحرارة الإنخفاض من جديد وتسود أجواء غائمة جزئياً في كافة المناطق وتكون الحرارة دون معدلاتها السنوية بنحو الثلاثة درجات مئوية ، ويسود جو مائل للبرودة في المناطق الجبلية العالية ودافئ الى دافئ نسبي في بقية المناطق نهاراً ومع ساعات المساء والليل تتهيأ الفرصة لزخات من الأمطار، و الرياح تكون غربية الى جنوبية غربية.



