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"جنح التهرب الضريبى" تنظر اليوم معارضة تامر عاشور على حبسه وتغريمه

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:00 ص
"جنح التهرب الضريبى" تنظر اليوم معارضة تامر عاشور على حبسه وتغريمه تامر عاشور
كتب أحمد حسنى
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تبدأ محكمة جنح التهرب الضريبى، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنان تامر عاشور، حضوريا بعدما تقدم محاميه بمعارضة على الحكم الصادر ضده غيابيا  بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، فى اتهامه بالتهرب الضريبى.

  وكانت محكمة جنح التهرب الضريبى، عاقبت الفنان غيابيا بحضور المستشار ماجد يحيى وكيل النائب العام، وأمانة سر وسام حنفى، بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه ما يعادل قيمة الضريبة المستحقة عليه.

 وأسندت النيابة للمطرب تامر عاشور، تهمة التهرب الضريبى بقيمة 183 ألف و 269 جنيه خلال الفترة من 2011 إلى 2014، وإخفاء إدارة وأرباح التعامل مع شركة "أرت استديو، والشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة روتانا للتوزيع الفنى".

 

 


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