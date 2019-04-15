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جنايات دمنهور تحيل 3 أشخاص لمفتى الجمهورية لاتهامهم بقتل عاطل بالبحيرة

الإثنين، 15 أبريل 2019 06:22 م
جنايات دمنهور تحيل 3 أشخاص لمفتى الجمهورية لاتهامهم بقتل عاطل بالبحيرة محكمة جنايات دمنهور - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى ، وعضوية المستشارين أحمد عبد المجيد خليل ، وأشرف سامى سعد ،   بإحالة أوراق 3 أشخاص إلى مفتى الجمهورية لبيان الموقف الشرعى من إعدامهم ، لاتهامهم بقتل عاطل عمدا انتقاما منه بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة ، كما قضت محكمة الجنايات بتحديد جلسة 17 يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتبدأ أحداث الواقعة حينما قام " أ  ،م  ع "  وشقيقه" م م ع " و"م م ال" بقتل مصطفى " م  .  ع"  عمدا مع سبق الاصرار والترصد أثناء تواجده فى أحد الأفراح بدمنهور ،وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثانى والثالث بينما تمكن الأول من الهروب .


 

 


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