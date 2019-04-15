جنايات دمنهور تحيل 3 أشخاص لمفتى الجمهورية لاتهامهم بقتل عاطل بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى ، وعضوية المستشارين أحمد عبد المجيد خليل ، وأشرف سامى سعد ، بإحالة أوراق 3 أشخاص إلى مفتى الجمهورية لبيان الموقف الشرعى من إعدامهم ، لاتهامهم بقتل عاطل عمدا انتقاما منه بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة ، كما قضت محكمة الجنايات بتحديد جلسة 17 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
وتبدأ أحداث الواقعة حينما قام " أ ،م ع " وشقيقه" م م ع " و"م م ال" بقتل مصطفى " م . ع" عمدا مع سبق الاصرار والترصد أثناء تواجده فى أحد الأفراح بدمنهور ،وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثانى والثالث بينما تمكن الأول من الهروب .
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