جنايات دمنهور تحيل 3 أشخاص لمفتى الجمهورية لاتهامهم بقتل عاطل بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد المنعم الشناوى ، وعضوية المستشارين أحمد عبد المجيد خليل ، وأشرف سامى سعد ، بإحالة أوراق 3 أشخاص إلى مفتى الجمهورية لبيان الموقف الشرعى من إعدامهم ، لاتهامهم بقتل عاطل عمدا انتقاما منه بسبب خلاف على بيع المواد المخدرة ، كما قضت محكمة الجنايات بتحديد جلسة 17 يونيو المقبل للنطق بالحكم.