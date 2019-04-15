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الإثنين، 15 أبريل 2019 11:43 م
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جنايات المنيا تقضى بمعاقبة 11 متهم اخوانى بالسجن بين عامين و15سنة

الإثنين، 15 أبريل 2019 09:53 م
جنايات المنيا تقضى بمعاقبة 11 متهم اخوانى بالسجن بين عامين و15سنة محكمة - أرشيفية
المنيا- فريق المحافظات
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قضت مساء اليوم الاثنين  ،محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد  وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل  شعبان  وأمانة سر محسن فكرى أمجد ، ومحمود حسين بمعاقبة 11 متهم من عناصر الاخوان الارهابية متورطين فى أحداث تظاهر وبراءة متهم آخر لعدم كفاية الأدلة.
 
حيث عاقبت المحكمة 4 متهمين غيابيا بالسجن المشدد 15 عاما فى أحداث تظاهر، بينما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين حضوريا بالسجن 3 سنوات، فيما عاقبت متهمين اثنين حضوريا بالسجن 5 سنوات ، ومتهم واحد فقط حضوريا  بالسجن لمدة عامين ، وبرأت المحكمة المتهم الأخير لعدم كفاية الادلة  فى قضية إعادة اجراءات محاكمتهم فى احداث تظاهر وشغب بمركز مغاغة عام 2014  بعد ان كان محكوما عليهم جميعا بالسجن ما بين 15 عاما والسجن لمدة 22 سنة  قبل  القبض عليهم وتعاد اجراءات محاكمتهم أمام دائرة جديدة .
 

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