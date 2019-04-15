جمارك ميناء الإسكندرية تحبط تهريب 8 أطنان معسل بإجمالى رسوم 5 ملايين جنيه

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن فى إحباط تهريب 8 أطنان تبغ "معسل"، حيث بلغت قيمة الرسوم الجمركية المستحقة عليها 5 ملايين جنيه.

جاء ذلك إستمراراً لجهود الأجهزة الأمنية لمواجهة جرائم تهريب السلع والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى الوطنى.

ووردت معلومات لإدارة البحث الجنائى بميناء الإسكندرية البحرى، بمحاولة تصدير رسالة إلى إحدى الدول الأجنبية مشمولها "مصنوعات زجاجية وجبس" داخل إحدى الحاويات.

عقب تقنين الإجراءات تشكلت لجنة بمشاركة الجهات المعنية أسفرت أعمالها عن ضبط ( 1500 كرتونة من بينها 100 كرتونة تحتوى على مشغولات جبس بأشكال "طفايات – فازات" مفرغة من الداخل بداخلها مادة تبغ الأرجيلة "معسل" وزنت حوالى (8 طن) بقصد تهريبها إلى خارج البلاد دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة، حيث قدرت قيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغرامة التهريب المستحقة عليها بمبلغ وقدره (5 ملايين جنيه).