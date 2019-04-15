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الإثنين، 15 أبريل 2019 03:44 م
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جامعة قناة السويس تشارك بمسابقة للغواصات الآلية

الإثنين، 15 أبريل 2019 02:00 م
جامعة قناة السويس تشارك بمسابقة للغواصات الآلية الفريق المشارك
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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شاركت جامعة قناة السويس فى مسابقة الغواصات الآلية، بفريقها العلمى من طلاب كلية الهندسة وأقيمت المسابقة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالإسكندرية، وتأتى مشاركة الجامعة فى المسابقة، فى إطار تأكيد الدكتور طارق راشد رحمى رئيس الجامعة على أهمية ودورالأنشطة الطلابية فى دفع العملية التعليمية والإرتقاء بها، واشرف على مشاركة الفريق بالمسابقة الدكتورمحمد غنيم منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة

وقال الدكتورباسم الهادى أستاذ الهندسة الكهربية والمشرف على الفريق أنه شارك فى المسابقة فى مرحلتها الأولى (التصفيات المحلية) التى أقيمت فى فبرايرالماضي، ومنها تأهل للمشاركة فى المرحلة الثانية( التصفيات الإقليمية ) و التى أقيمت بالإسكندرية، بمشاركة 19 جامعة مصرية وعربية من دول الإمارات والسعودية والمغرب و تونس

وأشارالدكتورتامرنبيل أستاذ الهندسة الميكانيكية ومشرف الفريق، أن الفريق شارك فى المسابقة بغواصة آلية يتم التحكم بها عن بعد لتأدية مهام معينة تحت الماء مثل إكتشاف البيئة، والتصويرتحت الماء، وأعمال اللحام، وتموين السفن

 


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