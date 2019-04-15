جامعة القاهرة تطلق مبادرة" إفريقيا تتكلم عربي"

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تدرك أهمية القارة الأفريقية لأنها القارة صاحبة أصل القرار على مستوى العالم.

وأضاف الخشت، أصدرنا قراراً بشأن تحويل تقديم رؤى و أجندات سياسية لكافة صناع القرار والقيادة السياسية بشأن الأحداث الأفريقية.

وتابع: "لا توجد حضارة مركزية تستمر عبر الفترات التاريخية المختلفة، وكل الحضارات والأمم تتداول بعضها البعض، ولذلك علينا أن نستعد لتداول الحضارة وبدأنا في جامعة القاهرة بمشروع 1000 قائد إفريقي بكلية الدراسات الإفريقية".

ولفت إلى أن الطموحات والأخطار التي تحيط بدول إفريقيا واحدة، ورئاسة السيسي للاتحاد الإفريقي لن تكون عبثاً، و الجامعة ستساعد دوماً في تقديم تعليم وتثقيف وتدريب لطلاب أبناء القارة، معلناً عن مميزات للطلاب الأفارقة ربنا لا تمنحها الجامعة للطلاب المصريين، منها خصم في المصروفات والإقامة، بجانب توفير كل سبل الراحة والدعم لهم خارج وداخل الجامعة.

وأضاف خلال إطلاق مبادرة إفريقيا تتكلم بالعربي والتي أطلقتها كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أنها خطوة هامة بجامعة القاهرة، مشيداً بحرص جامعة القاهرة على تبني مبادرة الرئيس بإعداد نحو 10 آلاف قائد أفريقي وحرصهم على دعم القيادة السياسة على مد جسور التعاون والتفاهم مع دول القارة الأفريقية.

وتابع: "يتبين للجميع كم الجهد الذي يبذله الرئيس عبدالفتاح السيسي على كافة المستويات وخصوصا على المستوى الإفريقي، ويرسم لبلادنا السياسة الخارجية والتي تحرص دائما على مد الصلات مع الشعوب".

بدوره، قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إن توجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسياساته الخارجية واضحة تدعم مد جسور الصلة والتعاون مع الدول الخارجية وخصوصاً دول القارة الإفريقية بإعدادهم شباب سياسياً واقتصادياً.