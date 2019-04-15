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الإثنين، 15 أبريل 2019 06:27 م
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تنفيذ 1291 حكما متنوعا وضبط 106 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية

الإثنين، 15 أبريل 2019 05:18 م
تنفيذ 1291 حكما متنوعا وضبط 106 هاربين من أحكام قضائية فى الإسماعيلية حملة أمنية
الإسماعيلية – صبرى غانم
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نظمت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء عاطف مهران  مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من  تنفيذ 1291 حكمًا متنوعًا منها 899 حكمًا جزئيا و44 حكم مستأنف و299 حكم غرامات و46 حكم مخالفات و3 هاربين من أحكام جنائية وتحصيل مبلغ 8400 جنيه قيمة مخالفات وغرامات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 106 متهمين هاربين محكومًا عليهم.

وتم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.


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