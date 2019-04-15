تقرير يكشف: مصر بها 1762 كوبرى للمركبات.. و"القاهرة" نصيبها 94 كوبرى فقط

كتبت- هبة حسام

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن إجمالى عدد الكبارى المخصصة للمركبات فى مصر التابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى ومديريات الطرق "المحليات" وهيئة المجتمعات العمرانية، يبلغ 1762 كوبرى، نصيب محافظة القاهرة منها 94 كوبرى فقط.

وأظهر التقرير، والذى يرصد أعداد الكبارى فى مصر التابعة للجهات الثلاثة المذكورة والمنفذة حتى منتصف عام 2018، أنه برغم أن محافظة القاهرة هى العاصمة وأكثر المحافظات سكانا وازدحاما، إلا أن عدد الكبارى بها أقل من محافظات أخرى منخفضة الكثافة السكانية.

كما أوضح التقرير الإحصائى، خلو بعض المحافظات من تلك الكبارى، كمحافظتى الوادى الجديد، وجنوب سيناء، بينما يوجد فى محافظة البحر الأحمر كوبرى واحد فقط، وفى شمال سيناء يوجد 4 كبارى، أما فى محافظتى الأقصر وأسوان، يوجد 31 كوبرى "25 كوبرى بالأقصر، 6 كبارى بأسوان".

وأشار التقرير، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إلى أن أكثر المحافظات من حيث عدد الكبارى بها، تمثلت فى، محافظات "الغربية وبها 285 كوبرى، وكفر الشيخ وبها 164 كوبرى، ومحافظة البحيرة بـ 153 كوبرى"، علاوة على، 137 كوبرى بالدقهلية، و130 كوبرى بمحافظ الشرقية.

وفى المقابل، جاءت المحافظات الـ5 الأقل عددا فى وجود كبارى للمركبات بها، متمثلة فى محافظة بورسعيد ويوجد بها 5 كبارى، ومحافظة السويس بـ8 كبارى، ومحافظة مطروح بعدد 29 كوبرى، علاوة على، محافظة بنى سويف ويوجد بها 24 كوبرى، ومحافظة سوهاج بـ30 كوبرى.

وطبقاً للتقرير الإحصائى، جاء عدد الكبارى المخصصة للمركبات التابعة لهيئتى الطرق والكبارى، والمجتمعات العمرانية، ومديريات الطرق "المحليات" فى كل محافظة من محافظات الجمهورية، كالتالى:

- القاهرة، 94 كوبرى.

- الإسكندرية، 68 كوبرى.

- بورسعيد، 5 كبارى.

- السويس، 8 كبارى.

- دمياط، 53 كوبرى.

- الدقهلية، 137 كوبرى.

- الشرقية، 130 كوبرى.

- القليوبية، 60 كوبرى.

- كفر الشيخ، 164 كوبرى.

- الغربية، 285 كوبرى.

- المنوفية، 101 كوبرى.

- البحيرة، 153 كوبرى.

- الإسماعيلية، 45 كوبرى.

- الجيزة، 96 كوبرى.

- بنى سويف، 24 كوبرى.

- الفيوم، 44 كوبرى.

- المنيا، 35 كوبرى.

- أسيوط، 30 كوبرى.

- سوهاج، 45 كوبرى.

- قنا، 120 كوبرى.

- أسوان، 6 كبارى.

- الأقصر، 25 كوبرى.

- الوادى الجديد، لا يوجد.

- البحر الأحمر، 1 كوبرى.

- مطروح، 29 كوبرى.

- شمال سيناء، 4 كبارى.

- جنوب سيناء، لا يوجد.