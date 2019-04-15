تعرف على ميعاد الدراسة بمركز التدريب المهنى التابع لوزارة الصناعة ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

أعلنت محافظة بنى سويف عن بدء الدراسة بمركز التدريب المهنى بمنطقة بياض العرب الصناعية التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وذلك اعتبارا من العام الدراسى القادم 2019/2020، حيث يقبل المركز الطلاب "من الجنسين" الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة أو الأزهرية، بشرط أن يكون الطالب مصرى الجنسية وألا يزيد السن عن 18 عاماً عند التقدم، وأن يكون الحد الأدنى للالتحاق بالمركز طبقا لتنسيق القبول الذى تحدده مديرية التربية والتعليم ببنى سويف.

ويحصل الطالب بعد التخرج على دبلوم التلمذة الصناعية الذى يعادل الدبلوم الفنى الذى يستطيع من خلاله الطالب الالتحاق بأكثر من 20 كلية من كليات الهندسة بجانب كلية التربية جامعة حلوان والمعهد الفنى العسكرى، حيث تتاح أمام الطلاب فرصة الدراسة العملية والنظرية والتدريب (على مدار 3 سنوات) فى أقسام: الخراطة، الكهرباء الصناعية، اللحام، ألوميتال، تبريد وتكييف، الحاسب الآلى، برادة شبكات، صيانة الأجهزة، الملابس الجاهزة، الماكينات، فيما يتم تدريب طلبة السنة الثالثة بواقع يوم واحد "نظرى" وباقى الأسبوع بالمصانع المتعاقد معها المركز.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظ المستشار هانى عبد الجابر قد أشرف نهاية يناير الماضى على توقيع بروتوكول تعاون بين التربية والتعليم ومصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة التجارة والصناعة، لتشغيل مركز التدريب بكامل طاقته من خلال توفير المدربين، فضلا عن قيام المحافظ، ولأول مرة، بتشكيل مجلس أمناء "برئاسة السكرتير العام المساعد اللواء تامر أبو النجا" للإشراف على تطوير كافة مراكز التدريب المهنى ضمن الخطة المتكاملة التى تتبناها المحافظة لدعم قطاع التعليم الفنى بهدف تخريج أيد عامل وكوادر علمية تطبيقية تواكب سوق العمل المحلى والخارجى، وتوفير فرص عمل فى اطار جهود الدولة فى مواجهة البطالة، ودعم القطاع الإنتاجى والاستثمارى بالمحافظة فى إطار خطة الدولة فى هذا الشأن، وتعد بدء الدراسة بالمركز إحدى ثمار هذه الجهود.