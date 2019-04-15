تعرف على عقوبة قيادة السيارات برخصة ملغاة فى قانون المرور الجديد

كتب عبد الرحمن سيد

يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة تتضمن عقوبات سالبة للحريات وأخرى مالية لمخالفات تندرج تحت شرائح مختلفة نرصد منها فى السطور التالية ما يلى..

- قيادة مركبة برخصة قيادة لا تجيز قيادتها و ملغاة

تندرج تلك المخالفة تحت الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما

- الرجوع للخلف بصورة تعرض أمان الطريق للخطر

أقرت المادة 77 من قانون المرور الجديد بتلك المخالفة ضمن الشريحة الثانية من القانون، على أن يتم فيها خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.