تعرف على .. أهم 10 معلومات عن كاتدرائية "نوتردام" التاريخية فى فرنسا

فى الوقت الذى تجمع فيه المئات من الفرنسيين ، لمتابعة جهود رجال الإطفاء فى السيطرة على الحريق الذى نشب فى كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس ، يقدم اليوم السابع 10 معلومات عن المبنى التاريخى .
- بدأ تشييد مبنى الكاتدرائية الفرنسية منذ 1500 عاما
- استغرق بناء الكاتدرائية الكامل أكثر من 100 عام
- كاتدرائية نوتردام تستقطب سنويا نحو 13 مليون زائر في باريس
- كاتدرائية نوتردام تقع على نهر السين في قلب باريس التاريخية
- كاتدرائية نوتردام تعتبر من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس
- أصبحت كاتدرائية مدينة باريس في القرن العاشر بشكلها القوطي
- أهم التغييرات في التصميم بالكاتدرائية في منتصف القرن 13
-تشكيل أجنحة الكنيسة على أحدث طراز رايونانت منذ 8 قرون
-تسببت الحرب العالمية الثانية فى أضرار كبيرة بالكاتدرائية
- قبة الكنيسة ترتفع إلى 33 متراً ومَدعومة بأقواس بدون وجود أعمدة في الوسط
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة