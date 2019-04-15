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تعرف على .. أهم 10 معلومات عن كاتدرائية "نوتردام" التاريخية فى فرنسا

الإثنين، 15 أبريل 2019 08:39 م
تعرف على .. أهم 10 معلومات عن كاتدرائية "نوتردام" التاريخية فى فرنسا كاتدرائيه نوتردام
كتب أحمد عرفة
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فى الوقت الذى تجمع فيه المئات من الفرنسيين ، لمتابعة جهود رجال الإطفاء فى السيطرة على الحريق الذى نشب فى كاتدرائية نوتردام بالعاصمة الفرنسية باريس ، يقدم اليوم السابع 10 معلومات عن المبنى التاريخى .

- بدأ تشييد مبنى الكاتدرائية الفرنسية منذ 1500 عاما

- استغرق بناء الكاتدرائية الكامل أكثر من 100 عام

- كاتدرائية نوتردام تستقطب سنويا نحو 13 مليون زائر في باريس

- كاتدرائية نوتردام تقع على نهر السين في قلب باريس التاريخية

- كاتدرائية نوتردام تعتبر من أبرز المعالم التاريخية في العاصمة الفرنسية باريس

- أصبحت كاتدرائية مدينة باريس في القرن العاشر بشكلها القوطي

- أهم التغييرات في التصميم بالكاتدرائية في منتصف القرن 13

 -تشكيل أجنحة الكنيسة على أحدث طراز رايونانت منذ 8 قرون

-تسببت الحرب العالمية الثانية فى أضرار كبيرة بالكاتدرائية

- قبة الكنيسة ترتفع إلى 33 متراً ومَدعومة بأقواس بدون وجود أعمدة في الوسط

 


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