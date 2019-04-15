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الإثنين، 15 أبريل 2019 05:36 م
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تطوير مبنى الاستاد بالإسكندرية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية

الإثنين، 15 أبريل 2019 04:12 م
تطوير مبنى الاستاد بالإسكندرية استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية سكرتير محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير الاستاد
الإسكندرية - جاكلين منير
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تفقد اللواء أحمد بسيونى، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أعمال التطوير والصيانة التى تتم بمبنى استاد الإسكندرية والمنطقة المحيطة به، استعدادًا لاستقبال بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية يونيو ٢٠١٩، مشددًا على القائمين بأعمال التطوير بضرورة الإهتمام بالطابع المعمارى والحضارى لمبنى الإستاد، وتنفيذ توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية بمراعاة أن تتفق الترميمات مع الكود العالمى حفاظاً على المظهر التراثى والتاريخى الذى يتسم به المبنى .

فيما تابع بسيونى أعمال تقليم الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق وأعمال النظافة ورفع المخلفات وتجريف الأتربة بشوارع حى وسط ، مؤكدا أن هذا يأتى فى إطار جهود المحافظة، خاصة مع قرب استضافة المحافظة لحدث هام تظهر به المدينة أمام زوارها من بلدان العالم بالمظهر الذى يليق بها عروسا للبحر الأبيض المتوسط .

تطوير استاد الإسكندرية (1)
سكرتير عام محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير الاستاد

 

تطوير استاد الإسكندرية (2)
سكرتير عام محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير الاستاد

 

تطوير استاد الإسكندرية (3)
سكرتير عام محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير الاستاد

 

تطوير استاد الإسكندرية (4)
سكرتير عام محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير الاستاد
 
تطوير استاد الإسكندرية (5)
سكرتير عام محافظ الإسكندرية يتفقد تطوير الاستاد

 

 

 

 


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